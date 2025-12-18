Stajenka przed Pałacem Prezydenckim. "Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej"

W środę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu stanie bożonarodzeniowa stajenka. "Potwierdzona informacja. W tym roku symbolicznie przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka. Przyjedzie do nas spod Tatr. Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. To także nasza tradycja oraz znak, że rodzina i wspólnota są fundamentem państwa"

– przekazał.

Symbol Świąt Bożego Narodzenia już w czwartek został ustawiony przed siedzibą Karola Nawrockiego. Szefernakr opublikował zdjęcie. Obok symboli religijnych, w stajence zawieszono także godło Polski.

Chanuka nie w Pałacu Prezydenckim. Bogucki tłumaczy decyzję Nawrockiego

W kampanii wyborczej ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki deklarował, że w razie wygranej nie zamierza obchodzić święta Chanuki. – Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział w RMF FM.

Świece zapalane są w Sejmie RP. Prezydent Lech Kaczyński zainicjował tradycję zapalania świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim przez głowę państwa. Tradycję kontynuował Andrzej Duda. Karol Nawrocki nie zamierza tego robić. Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się w programie Wirtualnej Polski Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

– Każdy prezydent ma swoje zwyczaje, ma swoje podejście do niektórych spraw. Chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest gest antyżydowski czy wrogi – powiedział.

Prezydencki minister ocenił, że ponad 90 proc. Polaków nie wie, z jakiej okazji jest obchodzona Chanuka, a „diaspora żydowska jest dziś niewielka”.

– Inni prezydenci uznawali to za słuszne. Pan prezydent Nawrocki uznał, że nie ma takiej potrzeby. Nie jest to nic wielkiego – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

