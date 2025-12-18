Stajenka przed Pałacem Prezydenckim. "Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej"

– przekazał.
Symbol Świąt Bożego Narodzenia już w czwartek został ustawiony przed siedzibą Karola Nawrockiego. Szefernakr opublikował zdjęcie. Obok symboli religijnych, w stajence zawieszono także godło Polski.
Chanuka nie w Pałacu Prezydenckim. Bogucki tłumaczy decyzję Nawrockiego
W kampanii wyborczej ówczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki deklarował, że w razie wygranej nie zamierza obchodzić święta Chanuki. – Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział w RMF FM.
Świece zapalane są w Sejmie RP. Prezydent Lech Kaczyński zainicjował tradycję zapalania świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim przez głowę państwa. Tradycję kontynuował Andrzej Duda. Karol Nawrocki nie zamierza tego robić. Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się w programie Wirtualnej Polski Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
– Każdy prezydent ma swoje zwyczaje, ma swoje podejście do niektórych spraw. Chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest gest antyżydowski czy wrogi – powiedział.
Prezydencki minister ocenił, że ponad 90 proc. Polaków nie wie, z jakiej okazji jest obchodzona Chanuka, a „diaspora żydowska jest dziś niewielka”.
– Inni prezydenci uznawali to za słuszne. Pan prezydent Nawrocki uznał, że nie ma takiej potrzeby. Nie jest to nic wielkiego – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.
