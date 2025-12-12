Nawrocki zapali świece chanukowe? Nowe doniesienia rozwiewają wątpliwości

Jak donosi "Rzeczpospolita", w tym roku w Pałacu Prezydenckim nie odbędą się uroczystości związane z zapaleniem świec chanukowych. Dziennikarze wysłali pytania w tej sprawie do Biura Mediów i Listów Prezydenta. Odpowiedź jednak nie nadeszła.

Z drugiej strony przedstawiciele społeczności żydowskiej przekazali, że wciąż nie wysłano do nich zaproszeń. W związku z tym, że święto przypada 14 grudnia, jest jasne, że prezydent nie planuje organizowania żadnych uroczystości.

"Prezydent ma podstawy uważać, że Chanuka w Pałacu nie spodobałaby się jego elektoratowi" – pisze "Rzeczpospolita".

Świece chanukowe w Pałacu Prezydenckim

Przypomnijmy, że jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki deklarował, że w razie wygranej nie zamierza obchodzić Chanuki.

– Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział w RMF FM.

Oprócz tego, że świece zapalane są w Sejmie RP, prezydent RP Lech Kaczyński zainicjował tradycję zapalania świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim przez głowę państwa, którą to tradycję kontynuował Andrzej Duda.

Chanuka to ośmiodniowe święto określane współcześnie jako Hag ha-Urim (hebr. święto świateł), które powstało na bazie wydarzeń historycznych opisanych w Księgach Machabejskich. W 2025 r. Chanuka rozpoczyna się wieczorem 14 grudnia, kończy wieczorem 22 grudnia.

Rok temu Grzegorz Braun, wówczas poseł dziś europoseł Konfederacji używając gaśnicy zgasił świece chanukowe. W tym roku przed Sejmem zorganizowany został protest "Tu jest Polska a nie Polin". W kwietniu polityk usłyszał zarzuty m.in. znieważenia na terenie Sejmu RP grupy osób na tle religijnym. Nie przyznał się do zarzucanym mu czynów.

