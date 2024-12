Protest przeciwko Chanuce w Sejmie. "Tu jest Polska a nie Polin"

30 grudnia 2024 r., w Sejmie RP po raz kolejny zapłoną świece chanukowe. Co szczególnie zdumiewające, na uroczystość do gmachu polskiego parlamentu w Warszawie zaprosił rabin organizacji Chabad Lubawicz.

Protest "Tu jest Polska a nie Polin" pod Sejmem

Rok temu Grzegorz Braun, wówczas poseł dziś europoseł Konfederacji, za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe. W tym roku pod Sejmem zorganizowany został protest "Tu jest Polska a nie Polin". Organizatorem jest Konfederacja Korony Polskiej, a patronat medialny objęły: cenzurowana w Polsce telewizja wRealu24, eMisja.tv, Najwyższy Czas i Centrum Edukacyjne Powiśle.

Prelegenci zwrócili m.in. uwagę na to, że polski parlament jest miejscem do stanowienia prawa, a jego gospodarzem jest marszałek Sejmu, nie rabin. – Albo Chanuka albo Boże Narodzenie. Wzywamy jako Konfederacja Korony Polskiej marszałka Hołownię do zaprzestania tych sekciarskich, okultystycznych, antypolskich i antyhumanitarnych praktyk w polskim parlamencie – powiedziała na początku zgromadzenia Marta Czech.

– Na odbywającą się dziś w parlamencie Rzeczypospolitej, chanukową chucpę, zaprasza nie kto inny, a sekta Chabad Lubawicz w osobie rabina Szaloma Ber Stamblera. Pytamy zatem, kto tu jest gospodarzem? Czy pan Szymon Hołownia jest marszałkiem tego oto dobytku, budynku, obiektu, instytucji? Czy może jakimś podrzędnym, marnym cieciem? I te jego słowa już, które przeszły do historii. Postawiłem szopkę? Postawiłem. O nie, panie Hołownia, my nie pozwolimy robić z szopki bożonarodzeniowej knebla, którym próbuje nam pan zamknąć usta, zakazując krytyki tego, co się wyprawia w polskim parlamencie – podkreśliła Czech.

Głos zabrali m.in czołowi politycy Korony europoseł Grzegorz Braun oraz posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik.

Chanuka czy Krzyż?

Kilka dni temu opublikowaliśmy na naszym kanale rozmowę z dr Anną Mandrelą autorką książki "Chanuka czy Krzyż? Kulisy relacji polsko-żydowskich".

