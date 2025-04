Watykan: Zawieszono planowane beatyfikacje

Podobnie stanie się z planowanymi na najbliższy czas beatyfikacjami. Może to dotyczyć także dwóch takich ceremonii w Polsce.

"Kolegium Kardynałów na dzisiejszej kongregacji generalnej postanowiło zawiesić planowane ceremonie beatyfikacji do czasu podjęcia decyzji przez nowego papieża" – ogłoszono w Watykanie.

W najbliższym czasie zaplanowane było wyniesienie na ołtarze: Marii Magdaleny Bódi (26 kwietnia), bp. Piotra Pawła Orosa (3 maja), ks. Kamila Costy de Beauregarda (14 maja), abp. Edwarda Profittlicha (14 maja), ks. Stanisława Streicha (24 maja), s. Marii Krzysztofy Klomfass i 14 Towarzyszek (31 maja).

Nie żyje papież Franciszek

Papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) zmarł w Wielkanocny Poniedziałek o godz. 7:35 w Domu św. Marty, w którym mieszkał. Watykan poinformował, że przyczyną śmierci 88-letniego Ojca Świętego był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wśród ostatnich słów Ojca Świętego znalazło się podziękowanie dla osobistego asystenta medycznego, Massimiliano Strappettiego, za to, że zachęcił go do odbycia ostatniego przejazdu papamobile, w niedzielę, po błogosławieństwie Urbi et Orbi. – Dziękuję, że zabrałeś mnie z powrotem na Plac – powiedział Franciszek, o czym informuje Radio Watykańskie.

W swoim testamencie papież napisał, że chce być pochowany w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Poprosił o skromny grób w ziemi i jedynie napis: "Franciscus". Pochodzący z Argentyny kard. Bergoglio został wybrany na tron piotrowy w marcu 2013 r., po rezygnacji Benedykta XVI.

Watykan poinformował, że pogrzeb Franciszka odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o godz. 10:00 na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Liturgii pogrzebowej będzie przewodniczył kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Na pogrzeb Franciszka wybierają się m.in. prezydent USA Donald Trump oraz prezydent RP Andrzej Duda. W Polsce 26 kwietnia będzie dniem żałoby narodowej.

"Dobry proboszcz, kiepski polityk i dyplomata". Hołownia wspomina papieża

