Papież Franciszek nie żyje. Miał 88 lat

"Dziś rano zmarł Papież Franciszek" – przekazał portal Vatican News. "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..." – napisano we wpisie serwisu Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej.

Jak poinformował kard. Farrell, biskup Rzymu "powrócił do domu Ojca" o godz. 7:35 rano. "Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i Jego Kościołowi" — podkreślił hierarcha.

Ojciec Święty miał 88 lat. 17 grudnia br. obchodziłby 89. urodziny. Papież mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W ostatnich dniach mówiło się nawet o poprawie jego stanu. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia Franciszka.

Bogaty życiorys Franciszka

Franciszek urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires jako Jorge Mario Bergoglio. Jego rodzice mieli włoskie pochodzenie; do Argentyny przenieśli się w 1929 roku. Jorge miał pięcioro rodzeństwa. Jako dziecko uczęszczał do szkoły prowadzonej przez salezjanów, a później do technikum o profilu chemicznym. Już wtedy cierpiał na choroby płuc; wycięto mu wówczas fragment prawego płuca.

Mając 21 lat Bergoglio rozpoczął studia w seminarium w Villa Devoto koło Buenos Aires. W roku 1958 wstąpił do zakonu jezuitów. Licencjat obronił z filozofii. Studiował też literaturę i psychologię, a później teologię w Colegio Máximo San José w San Miguel. Przez jakiś czas pracował w szkole.

Święcenia kapłańskie przyszły papież Franciszek przyjął 13 grudnia 1969 roku. Był mistrzem nowicjatu w seminarium w Villa Barilari. Wykładał też teologię Colegio Máximo San José. Od 1973 roku był prowincjałem jezuitów w Argentynie. Uchodził już wówczas za jedną z najważniejszych postaci Kościoła w Argentynie.

Pod koniec lat 70. studiował w Niemczech, a od 1986 roku pracował w argentyńskiej Córdobie. Kilka lat później został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Buenos Aires i biskupem tytularnym Auca. W 1997 roku był arcybiskupem, a w 2001 roku kardynałem. W 2011 roku złożył rezygnację z obowiązków arcybiskupa metropolity Buenos Aires z powodu ukończenia 75 lat, lecz papież Benedykt XVI zlecił mu dalsze sprawowanie urzędu.

Wybór na Stolicę Piotrową

Po rezygnacji papieża Benedykta XVI 13 marca 2013 roku, kard. Bergoglio został wybrany jego następcą podczas konklawe w piątym głosowaniu.

Bergoglio wybrał, jako pierwszy papież w dziejach, imię Franciszek, wskazując, że wzorem świętego Franciszka z Asyżu, chciałby zająć się problemami biednych i potrzebujących.

Ojciec Święty zachował jednocześnie swą biskupią dewizę „Miserando atque eligendo” („Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”), która została zaczerpnięta z komentarza do powołania jednego z Apostołów, świętego Mateusza (Mt 9,9).

