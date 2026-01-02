Papież Leon XIV łączy się w żałobie z rodzinami oraz z całą Konfederacją Szwajcarską. Pragnie wyrazić bliskim ofiar swoje współczucie i troskę – czytamy w telegramie kondolencyjnym podpisanym w imieniu Papieża przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina.

Kondolencje Leona XIV po pożarze w Szwajcarii

Ojciec Święty „modli się do Pana, aby przyjął zmarłych do swojego domu pokoju i światła oraz podtrzymał odwagę tych, którzy cierpią w swym sercu lub na ciele. Niech Matka Boża w swojej czułości przyniesie pocieszenie wiary wszystkim osobom dotkniętym tym dramatem i strzeże ich w nadziei” – czytamy w telegramie.

Tragiczny pożar wybuchł w sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana. Ogień objął bar Le Constellation. Pożar był tragiczny w skutkach, bo trwała tam wówczas impreza sylwestrowa i w kurorcie przebywało dużo ludzi.

W pożarze zginęło według najnowszych danych policji około 40 osób, a co najmniej 115 jest rannych. Wiele ciężko. Przyczyna pożaru pozostaje niejasna. Władze wykluczyły atak terrorystyczny.

