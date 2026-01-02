"Jesteśmy gotowi". Tusk zagrał głos w sprawie tragicznego zdarzenia

Premier Donald Tusk na platformie X przekazał „wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie”. Dodał, że „Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność”.

„Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach” – poinformował.

Horror w Szwajcarii. Dramatyczny pożar w kurorcie narciarskim Crans -Montana

W pożarze, który wybuchł w sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii, zginęło według najnowszych danych policji około 40 osób, 115 jest rannych. Wiele ciężko. Przyczyna pożaru pozostaje niejasna. Władze wykluczyły atak terrorystyczny.

Komendant policji kantonu Valais Frederic Gisler poinformował w czwartek wieczorem, że dym wydobywający się z baru w centrum szwajcarskiego kurortu narciarskiego zauważono o godz. 1:30 w nocy.

Kilka sekund później świadek skontaktował się z centrum powiadamiania ratunkowego, aby zgłosić pożar. Natychmiast ogłoszono czerwony alarm, aby wezwać straż pożarną. Pierwsi funkcjonariusze policji i żandarmerii z Crans-Montana przybyli na miejsce zdarzenia o godzinie 1:32 w nocy. Wkrótce później otrzymali wsparcie innych służb ratunkowych.

Komendant policji kantonu Valais Frederic Gisler przekazał, że strażacy szybko ugasili pożar.

Lokalne władze poinformowały, że w nocy otwarto ośrodki recepcyjne, aby zagwarantować opiekę ofiarom pożaru, a o godz. 4:14 uruchomiono infolinię, aby zapewnić informacje i wsparcie poszkodowanym rodzinom. Wszyscy poszkodowani otrzymali pomoc krótko po godzinie 5:00 rano.

