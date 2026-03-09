Początek wiosennych porządków. Za to można dostać karę

Cieplejsze, wiosennej już temperatury zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dla wielu to idealna okazja, aby uporządkować po zimie ogrody. Jedną z czynności, które zajmują najwięcej czasu, jest zgarnianie liści pozostałych po jesieni. Popularne jest ich palenie, trzeba jednak wiedzieć, że można dostać za to karę.

Obowiązujące przepisy traktują liście, trawę i gałęzie jako bioodpady. Jeżeli gmina zapewnia odbiór odpadów zielonych, właściciel nieruchomości nie może ich spalać na swojej działce i dotyczy to zarówno ogrodów przydomowych, jak i działek rekreacyjnych. Wyjątek może mieć miejsce tylko wtedy, gdy na danym terenie nie funkcjonuje system odbioru bioodpadów i jednocześnie nie ma możliwości ich kompostowania. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości. Dodatkowo nawet w takim przypadku nie wolno powodować nadmiernego zadymienia ani stwarzać zagrożenia pożarowego – opisuje portal biznes.interia.pl.

Jednocześnie całkowicie zakazane jest wypalanie traw i nieużytków.

Jaki kary za nielegalne palenie liści?

W praktyce za wypalanie liści grożą m.in.: mandat do 500 zł – to standardowa kara nakładana przez straż miejską lub policję za stwierdzenie samowolnego palenia odpadów zielonych; grzywna do 5 000 zł – w przypadku, gdy sprawa trafia do sądu lub gdy przewinienie ma charakter uporczywy albo powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia i mienia.

Wysokość kary zależy od okoliczności konkretnego zdarzenia. Strażacy, policja lub straż miejska podczas kontroli mogą zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu, wtedy mandat zastąpiony zostaje grzywną, która może być znacznie wyższa niż 500 zł.

Aby uniknąć kary, należy pozbyć się liści poprzez oddanie ich w ramach gminnego odbioru bioodpadów. Większość gmin udostępnia mieszkańcom specjalne kosze na bioodpady, które są odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Drugą możliwością jest kompostowanie liści na własnej posesji.

