Ponad połowa Polski z ostrzeżeniami. Odbył się sztab kryzysowy

W związku z zapowiadanymi intensywnymi opadami deszczu, w niedzielę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojewodów oraz przedstawicieli służb.

"Dziś w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada wojewodów i służb podległych MSWiA w związku z zapowiadanymi na zachodzie Polski opadami. Służby na bieżąco monitorują sytuację" – przekazał około godz. 14:30 za pośrednictwem mediów społecznościowych Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Idzie załamanie pogody

W niedzielę i poniedziałek prognozowane są opady deszczu obejmujące znaczną część kraju, ze szczególnym nasileniem w zachodniej, południowo‑zachodniej, centralnej oraz południowej Polsce. Najbardziej intensywne opady wystąpią w nocy i w poniedziałek przed południem, kiedy miejscami opadom mogą towarzyszyć burze.

"Prognozowane sumy opadów w 12‑godzinnych przedziałach wynoszą na ogół 10-25 mm, lokalnie do 30-35 mm. W obszarach objętych ostrzeżeniami 2. stopnia, skumulowana suma opadów za cały okres do poniedziałku 20.04 może lokalnie osiągać około 50-60 mm" – czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW wydał alerty związane z sytuacją pogodową. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia objęły części województw dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Z kolei ostrzeżenia II stopnia dotyczą zachodnich części województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Alerty dla województw świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego będą obowiązywać do poniedziałku do godz. 23:00. W pozostałych wskazanych województwach ostrzeżenia wygasną w poniedziałek o godz. 15:00.

Instytut wydał także alerty hydrologiczne I stopnia dla województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia mają obowiązywać do wtorku do godz. 10:00.