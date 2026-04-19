Domowa awantura przerodziła się w strzelaninę. Nie żyje ośmioro dzieci

Policjanci z Shreveport przybyli na miejsce zdarzenia w niedzielę o godz. 6:00 rano, po tym, jak otrzymali zgłoszenie o domowej awanturze. – Mamy trzy różne miejsca zdarzenia. Sama strzelanina miała miejsce niedaleko stąd, w bloku 300 przy West 79th. Jest też inna strzelanina związana z tym zdarzeniem na Harrison Street, a także sąsiedni dom przy West 79, do którego jedna z ofiar uciekła po strzelaninie – relacjonował rzecznik prasowy miejscowej policji Christopher Bordelon, cytowany przez stację NBC News.

Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym osiem śmiertelnie. Ofiary miały od roku do 14 lat. Niektóre były spokrewnione ze sprawcą. Służby wciąż badają dokładne okoliczności tej tragedii.

Jak przekazała policja, sprawca został śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariuszy przy próbie ucieczki skradzionym samochodem.

