Tragiczne odkrycie w Warszawie. Służby wyłowiły ciało mężczyzny

– Na wysokości Centrum Nauki Kopernik, po stronie śródmiejskiej, na 513 kilometrze Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11:45. Policjanci prowadzili tam działania pod nadzorem prokuratora – przekazał w rozmowie z TVN24 Warszawa Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Tożsamość mężczyzny nie jest znana. Na miejscu prowadzone są czynności prokuratorskie. – Ciała wciąż nie zabrano, leży na brzegu poniżej deptaka. Funkcjonariusze pilnują, żeby nikt nie zbliżał się do miejsca działań i nie patrzył z góry. Ciało wyłowiono przy piaszczystej strefie, przy Centrum Nauki Kopernik – relacjonował po godz. 15:00 reporter tvnwarszawa.pl.

Portal Warszawa Nasze Miasto podał, że ciało zauważył funkcjonariusz policji, który "przechodził obok komisariatu rzecznego poza służbą".