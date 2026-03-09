Nie przegap ważnego terminu ws. podatku. Upływa 15 marca

Zgodnie z wytycznymi resortu finansów, w 2026 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą: za metr kwadratowy budynku mieszkalnego gmina może pobrać maksymalnie 1,25 zł; za metr kwadratowy powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka maksymalna wynosi 35,53 zł.

Ostatecznie jednak to gminy, a nie resort finansów, decydują o wysokości daniny. Ministerstwo wyznacza jedynie pułap, którego nie wolno przekroczyć. Każda rada gminy musiała przyjąć nowe stawki przed końcem 2025 roku. Jeśli tego nie zrobiła, w danej gminie obowiązują stawki z roku poprzedniego. Zazwyczaj jednak większość samorządów decyduje się na podwyżkę do maksymalnego poziomu

Do kiedy uiścić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne – czyli właściciele mieszkań i domów – mogą płacić podatek od nieruchomości w czterech ratach:

15 marca – pierwsza rata

15 maja – druga rata

15 września – trzecia rata

15 listopada – czwarta rata

Rozłożenie na raty jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy całkowita kwota podatku przekracza 100 zł. Jeśli podatek jest niższy lub równy tej kwocie, trzeba zapłacić go w całości do 15 marca.

Przedsiębiorcy rozliczają się inaczej. Oni płacą podatek od nieruchomości co miesiąc – do 15. dnia każdego miesiąca, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym ciąży na nich obowiązek podatkowy.

Rozliczenie podatku

Podatek od nieruchomości rozlicza się na specjalnym formularzu deklaracji. Druk ten można pobrać ze strony rządowej lub strony urzędu gminy, odebrać osobiście w urzędzie gminy lub wypełnić i opłacić bezpośrednio w urzędzie. Co ważne, w wielu gminach mieszkańcy nie muszą sami składać deklaracji – urzędnicy lub listonosze dostarczają gotowe zawiadomienia o wysokości. podatku

Warto pamiętać, że brak zapłaty w terminie ma poważne konsekwencje. Od następnego dnia po upływie terminu zaczynają naliczać się odsetki za zwłokę.

Dodatkowo w skrajnych przypadkach podatnik może ponieść konsekwencje karno-skarbowe. Maksymalna kara finansowa wynosi aż 64 tysiące złotych.

