Megametropolie nowego świata

Na pierwszym miejscu znalazła się Dżakarta. Stolica Indonezji ma 42 mln mieszkańców, liczbę wprost niewyobrażalną. Tokio, z 33 mln mieszkańców, spadło na trzecie miejsce. Druga jest stolica Bangladeszu, Dhaka, w której mieszka 37 mln ludzi

T akie wyniki przyniósł opublikowany pod koniec ubiegłego roku ONZ- -owski raport o stanie urbanizacji na świecie. Zaskakujące? W dużej mierze tak. Nie od dziś wiadomo, że Tokio, Meksyk czy Szanghaj, a z miast mniej egzotycznych przede wszystkim Nowy Jork, to prawdziwe miejskie giganty. Wiadomo także, że w Trzecim Świecie miasta rosną w zawrotnym tempie. Ale żeby na czele listy znalazły się stolice krajów, które do grona gospodarczych tygrysów doszlusowały stosunkowo niedawno? Czy zresztą Bangladesz, choć jest potentatem w masowej produkcji tekstyliów, można w ogóle uznać za tygrysa?