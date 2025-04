Co ze stanem zdrowia papieża Franciszka? Nowe wieści z Watykanu

"Fizjoterapia ruchowa i oddechowa oraz praca nad głosem są kontynuowane” – poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Od 24 dni papież Franciszek kontynuuje rekonwalescencję w Domu Świętej Marty. Wcześniej, od 14 lutego do 23 marca leczony był w klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Ojciec Święty – jak widzieliśmy w ostatnich dniach – jest w stanie przebywać "przez dłuższy czas" bez kaniul nosowych. Są one wykorzystywane szczątkowo do celów terapeutycznych, ale tylko w razie potrzeby, w godzinach wieczornych. Jeśli chodzi o obecność lekarzy na drugim piętrze papieskiego apartamentu w Domu Świętej Marty, lekarz prowadzący papieża, Luigi Carbone "jest regularnie obecny" – zapewnił Watykan. Ponadto, w ciągu ostatnich kilku dni kontynuowano "krótkie spotkania robocze" z niektórymi przełożonymi Kurii, w tym z kardynałem Semeraro. Jeśli chodzi o ewentualne spotkanie papieża z lekarzami szpitala Gemelli, należy zauważyć, że już 23 marca Ojciec Święty wyraził zamiar spotkania się ze wszystkimi, którzy opiekowali się nim podczas jego 38-dniowej hospitalizacji, ale "nie było to możliwe ze względów zdrowotnych". Teraz jednak warunki są inne, więc istnieje możliwość, że życzenie Franciszka zostanie spełnione, chociaż w tej chwili nie są znane ani termin, ani warunki, jak zaznaczyła Stolica Apostolska.

Watykan. Celebracje liturgiczne Triduum Paschalnego

Watykan przekazał również nowe informacje o celebracjach Triduum Paschalnego. Tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej zostały przygotowane przez papieża Franciszka i zostaną opublikowane o godz. 12:00 w Wielki Piątek. Zaś samemu nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Koloseum, które rozpocznie się w Wielki Piątek o godz. 21:15, będzie przewodniczył papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Baldo Reina.

We wtorek (15 kwietnia) opublikowano kalendarz celebracji w Bazylice św. Piotra. W Wielki Czwartek rano Mszę Krzyżma odprawi kardynał Domenico Calcagno, emerytowany przewodniczący urzędu Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej. Z kolei Msza Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona o godz. 18:00 i będzie ona sprawowana bez asysty papieskiej. W Wielki Piątek liturgii Męki Pańskiej o godz. 17:00 przewodniczyć będzie kardynał Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich.

Ojciec Święty sam wyznaczył kardynałów do przewodniczenia poszczególnym uroczystościom liturgicznym. Nie ma jeszcze informacji dotyczących jego udziału w obchodach Świąt Paschalnych.

Czytaj też:

Nowy dekret Watykanu. Chodzi o ofiary za msze i sakramentyCzytaj też:

Polski kardynał specjalnym wysłannikiem papieża. Franciszek skierował list