Wielkanoc po raz pierwszy bez błogosławieństwa "Urbi et Orbi"?

Głowa Kościoła katolickiego będzie po raz pierwszy reprezentowana podczas wielkanocnego błogosławieństwa "Urbi et Orbi"? Włoska gazeta "Il Tempo", powołując się na anonimowe źródła w Watykanie, donosi o rzekomym planie obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Rzymie.

Według niepotwierdzonych doniesień, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin ma w imieniu papieża Franciszka udzielić błogosławieństwa "Urbi et Orbi" w Niedzielę Wielkanocną. Zgodnie z tradycją, błogosławieństwo to wiąże się z odpustem zupełnym. Wskazano, że po raz pierwszy w nowożytnej historii Kościoła błogosławieństwo to, praktykowane przez papieży od XIV wieku, zostałoby udzielone przez kogoś innego.

Kardynałowie przejmą msze papieskie

W 2005 r., na tydzień przed śmiercią, papież Jan Paweł II ostatkiem sił udzielił błogosławieństwa wielkanocnego z okna swojego apartamentu, ale nie był już w stanie wypowiedzieć formuły błogosławieństwa. Prawo kanoniczne nie reguluje jasno, kiedy błogosławieństwo zarezerwowane dla papieża powinno być przekazane przez niego kardynałowi lub biskupowi. Ponieważ formuła błogosławieństwa "Urbi et Orbi" wyraźnie odnosi się do następcy apostoła Piotra, jest ona faktycznie zarezerwowana dla biskupa Rzymu, czyli papieża.

"Il Tempo" donosi również, którzy kardynałowie mają przejąć tzw. msze papieskie w okresie wielkanocnym. Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra kardynał Mauro Gambetti poprowadzi Mszę Św. Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek. Kardynał Baldo Reina, wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej poprowadzi tradycyjną wielkopiątkową drogę krzyżową w Koloseum. Kardynał Parolin odprawi Mszę Wigilii Paschalnej w Bazylice św. Piotra, podczas gdy kardynał dziekan Giovanni Battista Re odprawi mszę św. w Niedzielę Wielkanocną. Następnie kardynał Parolin w imieniu papieża udzieli wielkanocnego błogosławieństwa "Urbi et Orbi".

