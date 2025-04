Rzońca: Trzaskowskiemu brakuje podstawowej wiedzy

DoRzeczy.pl: Czy rzeczywiście „Zielonego Ładu” już nie ma? Tak przynajmniej twierdził wczoraj Rafał Trzaskowski podczas debaty, mówiąc, że ten temat jest już nieaktualny.

Bogdan Rzońca: Jest dokładnie odwrotnie. 7 maja, czyli już za kilka dni, będziemy głosować nad założeniami do nowych wieloletnich ram finansowych po 2027 roku. I zarówno w obecnych ramach, jak i tych planowanych na kolejną perspektywę, Zielony Ład jest obecny bardzo wyraźnie. Mówimy tu o szeroko zakrojonych działaniach na rzecz dekarbonizacji, transformacji energetycznej, a także o polityce równościowej i genderowej. Dodatkowo pojawiają się zapisy o nowych zasobach własnych Unii, ponieważ UE zmaga się obecnie z ogromnym zadłużeniem i problemami finansowymi. W tej sytuacji twierdzenie Rafała Trzaskowskiego, że Zielonego Ładu już nie ma, jest po prostu nieprawdziwe. Nie podał żadnego źródła, żadnego konkretu. To była w mojej ocenie próba wprowadzenia wyborców w błąd. A przecież właśnie przyszłość Unii Europejskiej to temat, który powinien być poważnie omawiany w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich.

Czy uważa pan, że Rafał Trzaskowski celowo kłamie, czy może po prostu nie ma wiedzy na ten temat?

To może być jedno albo drugie. Albo celowo wprowadza ludzi w błąd, albo rzeczywiście nie orientuje się w tym, co się dzieje na poziomie unijnym. Niestety, to jest coś bardzo charakterystycznego dla Rafała Trzaskowskiego. Często wypowiada się z wielką pewnością siebie, a jednocześnie brakuje mu rzetelnej wiedzy. To trochę jak CKM: głośno, szybko, ale bez precyzji. I myślę, że takie podejście będzie mu szkodzić, również w sondażach. Co zresztą już widać po spadku jego notowań.

A co z paktem migracyjnym? Trzaskowski twierdzi, że ta sprawa jest już załatwiona, że dzięki działaniom Donalda Tuska i jego rządu Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów.

To niestety kolejne nieporozumienie albo wręcz manipulacja. W dokumentach, które obecnie analizujemy we wszystkich komisjach, Pakt Migracyjny nadal obowiązuje. Co więcej – nie przewiduje on możliwości wyjścia z tego mechanizmu. A zatem opowieści o tym, że sprawa została załatwiona, są oderwane od rzeczywistości. To kolejny przykład mijania się z prawdą. Trzaskowski mówi rzeczy niezgodne z faktami i wprowadza opinię publiczną w błąd.

