Lubnauer: Debatę wygrał Trzaskowski. Pokazał, że chce łączyć

W debacie, która rozpoczęła się o godz. 18:00 i trwała prawie trzy godziny, uczestniczyli wszyscy kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Politycy Koalicji Obywatelskiej są przekonani, że stracie wygrał Rafał Trzaskowski. Nie inaczej uważa Katarzyna Lubanuer.

– Był naturalny, pokazał, że chce łączyć. Pokazał, że patriotyzm Karola Nawrockiego jest na pokaz – stwierdziła. Wiceszefowa MEN pochwaliła prezydenta Warszawy za odmowę odpowiedzi na pytanie zadane przez Grzegorza Brauna. Słowa Brauna oceniła jako "antysemickie".

Przypomnijmy, że między oboma politykami doszło do ostrej wymiany zdań.

– Cały czas pan kłamie, atakuje, bazuje na bardzo złych emocjach. Dla takich ludzi jak pan nie powinno być miejsca w polityce. Mówi pan rzeczy obrzydliwe. Trzeba być zbulwersowanym. Na tragediach ludzkich robi pan karierę polityczną – mówił Trzaskowski.

Braun przekonywał, że w Polsce następuje proces "ukrainizacji" i "judaizacji". – Co pan opowiada? – oburzył się Trzaskowski. – Parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby – dodał Braun.

"Hołownia szuka poklasku"

Lubnauer mówiła także o niedawnych atakach Szymona Hołowni na Rafała Trzaskowskiego. Wiceminister stwierdziła, że lider Polski 2050 "ma wpływ na rządzenie krajem", ponieważ "w rządzie są ministrowie z jego partii".

– Nie można być wewnątrz rządu i go krytykować. Złośliwości Hołowni wobec Trzaskowskiego czasami są nie na miejscu, ale koalicja rządowa przetrwa. Mamy poczucie odpowiedzialności za państwo. Hołownia szuka poklasku, zainteresowania swoją osobą. To, co się stało w Rzymie, sprawiło, że wszyscy spojrzeli inaczej na niego jako na marszałka i kandydata w wyborach – powiedziała.

