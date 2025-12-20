Wyngla we wiosce ni ma i nie będzie

Proszę bardzo, "Financial Times" na swoich stronach internetowych informuje, że w tym roku światowa gospodarka zużyje bez mała 9 miliardów ton węgla, i jest to historyczny rekord. Kolejny po tym, który padł w roku 2024, podobnie zresztą, jak i rekordowy pod względem spalania węgla był rok 2023. A być może i lata poprzednie, nie chce mi się sprawdzać. Od lat zużycie węgla rośnie i rośnie – trudno o lepszy dowód słuszności słów prezydenta Trumpa, że cała walka z "globalnym ociepleniem" przez ograniczanie emisji CO2 i wmuszanie słabszym krajom przez silniejsze "niskoemisyjnych" technologii to największy szwindel w dziejach.