Wyngla we wiosce ni ma i nie będzie

SUBOTNIK ZZA ŚCIANY II Zaglądam do mediów branżowych – bo przyznam Państwu, że do tych niby "normalnych", skupionych głównie na agregowaniu coraz bardziej histerycznych emocji zaglądam coraz rzadziej, a jeśli, coraz rzadziej znajduję tam coś ciekawego. A serwisy branżowe pełne są informacji skłaniających do refleksji. Zwłaszcza te z branży biznesowej.
Proszę bardzo, "Financial Times" na swoich stronach internetowych informuje, że w tym roku światowa gospodarka zużyje bez mała 9 miliardów ton węgla, i jest to historyczny rekord. Kolejny po tym, który padł w roku 2024, podobnie zresztą, jak i rekordowy pod względem spalania węgla był rok 2023. A być może i lata poprzednie, nie chce mi się sprawdzać. Od lat zużycie węgla rośnie i rośnie – trudno o lepszy dowód słuszności słów prezydenta Trumpa, że cała walka z "globalnym ociepleniem" przez ograniczanie emisji CO2 i wmuszanie słabszym krajom przez silniejsze "niskoemisyjnych" technologii to największy szwindel w dziejach.
Źródło: DoRzeczy.pl
