Sondaż: Polacy nie mają wątpliwości. W tej kwestii Nawrocki jest lepszy od Kaczyńskiego

Pracownia SW Research zadała Polakom pytanie: "Kto Pani/Pana zdaniem jest dziś liderem polskiej prawicy?". Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości. To prezydent jest w tej chwili uważany za lidera swojego środowiska.

Karol Nawrocki otrzymał 28,9 proc. wskazań. Na drugim miejscu uplasował się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z wynikiem 19 proc. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen (Konfederacja), którego wskazało 9,1 proc. respondentów. 6,2 proc. badanych uważa, że liderem jest Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), a 4,7 proc. stwierdziło, że Krzysztof Bosak.

2,4 proc. respondentów wskazało innego polityka. Jednocześnie niemal jedna trzecia badanych (29,5 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Nawrocki liderem zaufania

Zgodnie z najnowszym sondażem prezydent Karol Nawrocki jest również liderem zaufania wśród krajowych polityków.

CBOS opublikował nowy ranking zaufania do polityków. Respondentom postawiono pytanie: "Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. W jakim stopniu każda z przedstawionych dalej osób budzi Pana(i) zaufanie?".

W grudniu liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Prezydentowi ufa 54 proc. respondentów.

Tak jak w listopadzie, drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo wicepremierzy, szefowie resortów obrony narodowej oraz spraw zagranicznych – Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski – 45 proc. osób deklaruje zaufanie do tych polityków.

Na trzeciej pozycji rankingu lokuje się Rafał Trzaskowski – 42 proc. zaufania.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia, Donald Tusk, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Mateusz Morawiecki, Tomasz Siemoniak, Waldemar Żurek.

