Nieoficjalnie: Marta Nawrocka leci do USA na spotkanie z Melanią Trump

Według ustaleń "Super Expressu", małżonka prezydenta Karola Nawrockiego leci za kilka dni do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się ze swoją amerykańską odpowiedniczką Melanią Trump, żoną prezydenta USA Donalda Trumpa.

"To będzie szczególne wydarzenie: spotkanie pierwszych dam przy okrągłym stole. Oprócz naszej prezydentowej do rozmów zaproszone zostały też pierwsze damy, m.in. z Łotwy, Litwy i Francji" – czytamy.

Źródło w Pałacu Prezydenckim, na które powołuje się gazeta, przekazało, że Marta Nawrocka i Melania Trump wezmą też udział w akcji charytatywnej.

Marta Nawrocka leci do USA. Spotka się z Melanią Trump

Nie będzie to pierwsze spotkanie żon prezydentów Polski i USA. Wcześniej miały okazję rozmawiać podczas wizyty polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu we wrześniu ubiegłego roku.

Według informacji "SE", pierwsza dama wybiera się do Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego tygodnia. Na razie nie przedstawiono szczegółowego programu wizyty ani oficjalnego komunikatu Kancelarii Prezydenta w tej sprawie.

Trump odwiedzi Polskę? "Rozmowy są prowadzone"

Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował w środę (18 marca), że planowana jest wizyta Donalda Trumpa w Polsce. – Niewykluczone, że do tej wizyty dojdzie w bliższej lub dalszej perspektywie. Rozmowy są prowadzone – powiedział, nie podając żadnych dodatkowych szczegółów.

Ostatni raz Trump był w Polsce w lipcu 2017 r. Gościł m.in. na Zamku Królewskim, a następnie przemawiał przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Miał odwiedzić Warszawę po raz drugi w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 2019 r. Kilka dni przed podróżą prezydent USA zdecydował o jej odwołaniu z powodu nadciągającego nad Florydę huraganu.

Czytaj też:

