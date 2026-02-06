Trump chwali Tarczyńskiego. "Uczcie się od Polski"

Donald Trump udostępnił w piątek (6 lutego) fragmenty starych wystąpień polityka PiS, które – zdaniem prezydenta USA – mogą służyć jako wzorowy przykład postawy w kwestiach polityki migracyjnej.

W opublikowanym na platformie Truth Social nagraniu Tarczyński podkreśla, że Polska nie przyjęła "ani jednego nielegalnego muzułmańskiego migranta". Trump opatrzył materiał komentarzem sugerującym, że jest to postawa godna naśladowania, dodając hasło "Uczcie się od Polski" ("Learn from Poland").

"Uczcie się od Polski". Tarczyński w poście Trumpa

46-letni Tarczyński, znany ze swojej sympatii do Trumpa, wywołał niedawno polityczną burzę, kiedy pochwalił interwencję amerykańskich służb federalnych w Minneapolis, która zakończyła się śmiercią 37-letniego mężczyzny Alexa Prettiego.

"Dobra Robota ICE! FAFO" – napisał europoseł PiS w serwisie X, komentując nagranie z zastrzelenia Amerykanina. "FAFO" to skrót od angielskiego wyrażenia "F*ck Around and Find Out", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "igraj z losem, a się przekonasz (o konsekwencjach)".

Wpis Tarczyńskiego był szeroko komentowany, a krytyki nie szczędzili mu nawet niektórzy politycy PiS. Poseł KO Roman Giertych zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące publicznego nawoływania przez Tarczyńskiego do popełnienia czynu zabronionego lub jego pochwalenia.

W USA protesty przeciwko działaniom ICE

ICE dokonało na terytorium USA tysięcy aresztowań od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu, często w miejscach publicznych, napotykając na opór lokalnych mieszkańców.

Na przełomie stycznia i lutego przeciwko działaniom służb imigracyjnych na ulicach amerykańskich miast protestowały tysiące ludzi. Demonstracje odbyły się nie tylko w Minneapolis, ale również w Los Angeles i w Nowym Jorku.

