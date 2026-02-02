Snyder o sytuacji w USA: ICE przypomina policję III Rzeszy

Snyder w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) zaznaczył, że choć działania ICE nie są tym samym, co brutalne represje w hitlerowskich Niemiczech, istnieje strukturalne podobieństwo w tworzeniu centralnej "narodowej policji" z szerokimi uprawnieniami federalnymi.

Historyk wskazał, że w III Rzeszy po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. wiele sił policyjnych zostało centralnie zorganizowanych pod jednym dowództwem, co ułatwiało kontrolę nad społeczeństwem. Jak tłumaczył, ICE w USA posiada podobną strukturę, która może działać w sposób bardzo scentralizowany, zwłaszcza w kontekście masowych deportacji migrantów.

Snyder podkreślił, że sytuacja nie jest dokładnie taka sama, jak w przypadku policji w III Rzeszy, ale sygnał ostrzegawczy jest jasny. Według niego, mechanizmy, które w przeszłości umożliwiły Holokaust, pokazują, że centralizacja i nadużycia władzy mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Jego zdaniem, w USA pod rządzami prezydenta Donalda Trumpa widać tendencje przypominające schematy z przeszłości.

Gdy dziennikarze zwrócili uwagę, że w Niemczech porównania do Hitlera i reżimu nazistowskiego są uważane za szczególnie kontrowersyjne ze względu na Holokaust, Snyder odpowiedział, że poważne traktowanie historii Zagłady wymaga analizy wszystkich mechanizmów, które ją umożliwiły, w tym instytucjonalnych struktur państwa.

W styczniu w Minneapolis agenci ICE zastrzelili dwoje obywateli Stanów Zjednoczonych: Renee Nicole Good i Alexa Prettiego. Oboje mieli 37 lat. W miniony weekend przeciwko działaniom służb imigracyjnych na ulicach amerykańskich miast protestowały tysiące ludzi. Domonstracje odbyły się nie tylko w Minneapolis, ale również w Los Angeles i w Nowym Jorku.

