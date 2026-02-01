Pięciolatek zatrzymany przez ICE. Sąd w USA podjął decyzję

Agenci Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zatrzymali w zeszłym tygodniu co najmniej czworo dzieci. Wśród nich znalazł się pięcioletni Liam Ramos wraz z ojcem, Adrianem Alexandrem Conejo Ariasem z Ekwadoru.
Według cytowanego przez Reutersa komunikatu okręgu szkolnego Columbia Heights Public School District w stanie Minnesota, dziecko i jego ojciec zostali zatrzymani we wtorek (27 stycznia) na podjeździe swojego domu podczas powrotu z przedszkola, do którego uczęszczał chłopiec.
Jego zdjęcie w niebieskiej czapeczce z uszami królika obiegło media społecznościowe na całym świecie.
Akcja ICE w Minneapolis. Zatrzymano ojca z dzieckiem
Tricia McLaughlin z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) stwierdziła w oświadczeniu, że gdy na miejscu zjawili się agenci ICE, ojciec pięciolatka zaczął uciekać.
"W trosce o bezpieczeństwo dziecka jeden z naszych funkcjonariuszy ICE pozostał z nim, podczas gdy pozostali funkcjonariusze zatrzymali Conejo Ariasa" – poinformowała.
Według niej ICE prowadziło "ukierunkowaną operację", mającą na celu zatrzymanie ojca Liama, którego nazwała "nielegalnym imigrantem".
Sąd krytykuje politykę deportacyjną Trumpa
"Sprawa ma swoje źródło w nieprzemyślanym i niekompetentnie wdrażanym przez rząd dążeniu do dziennego limitu deportacji, najwyraźniej nawet jeśli wiąże się to z traumatyzowaniem dzieci" – napisał w orzeczeniu sędzia federalny Fred Biery, nakazując zwolnienie chłopca i jego ojca najpóźniej do wtorku (3 lutego).
"Obserwacja ludzkich zachowań potwierdza, że dla niektórych z nas perfidna żądza nieokiełznanej władzy i narzucanie okrucieństwa w jej dążeniu nie znają granic i są pozbawione ludzkiej przyzwoitości" – ocenił sędzia.
Podkreślił, że zatrzymani mogą ostatecznie zostać deportowani, ale proces ten powinien odbywać się w bardziej uporządkowany i humanitarny sposób niż obecnie.
