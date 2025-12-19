"Ewidentnie się pani boi". Nowacka nie spodziewała się takiej odpowiedzi na swój wpis

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał 15, a zawetował 3 ustawy. Wśród projektów, które nie zyskały aprobaty głowy państwa znalazła się ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Jako powód weta Nawrocki wskazał "ideologiczny charakter" zmian przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– W Pałacu Prezydenckim zorganizowaliśmy specjalne konsultacje z ekspertami, nauczycielami, organizacjami oświatowymi. Po rozmowach z nimi, po ich apelach, nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę. To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach – powiedział i dodał, że "polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności, a nie nieprzemyślanych chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać".

Nowacka skrytykowana przez Józefaciuka

Szefowa MEN Barbara Nowacka, co nie może dziwić, skrytykowała prezydenta Nawrockiego. We wpisie na platformie X stwierdziła, że prezydenckie weto zostało poparte "żenująco niemerytoryczną argumentacją".

"Nie rozumie Pan szkoły. Nie szanuje Pan autonomii nauczycieli. I ewidentnie boi się Pan krytycznie myślącego młodego pokolenia. I nie ma Pan ani mandatu, ani siły, by zatrzymać dobre zmiany w reformie «Kompas Jutra»” – napisała.

Jak się okazuje, choć Nowacka chciała uderzyć w prezydenta, to szybko sama stała się obiektem krytyki. Na jej wpis zareagował Marcin Józefaciuk, były poseł Koalicji Obywatelskiej z Łodzi, w przeszłości nauczyciel. Polityk stwierdził, że pomimo dwóch lat na stanowisku ministra edukacji Nowacka sama "nie rozumie tego systemu – nie kocha go, nie jest po stronie szkół i nauczycieli".

"Ewidentnie boi się Pani konfrontacji merytorycznej oraz krytycznego myślenia Polaków – wszystkich Polaków. Niszczenie swobody, autonomii, szkół niepublicznych, kształcenia dorosłych, edukacji domowej, neuroróżnorodności – wymieniać dalej? Proszę podać się do dymisji, serio – dla dobra edukacji, którą bierze Pani na łańcuch dla dobra samorządów nie patrząc na środowisko lokalne. Pani wciąż nie rozumie edukacji – no bo skąd? Nie kocha jej Pani przecież. Wyzywam Panią na otwarty stół edukacyjny!" – stwierdził poseł.

