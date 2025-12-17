Nowacka apeluje po tragicznej śmierci 11-latki. Zwróciła się do dziennikarzy

Zwłoki 11-latki odnaleziono w poniedziałek ok. godz. 14:50 w rejonie ulicy Wyspiańskiego, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do zabójstwa, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. W sprawie zatrzymano 12-latkę, uczennicę tej samej szkoły.

W rozmowie z mediami podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze przekazała, że tuż przed godziną 15 policja otrzymała zawiadomienie o bójce dziewczyn, do której miało dojść w pobliżu szkoły. Zgłoszenie przyszło od mężczyzny, który miał być świadkiem zdarzenia. Obecnie trwa weryfikacja tego śladu. Policjantka przekazała również, że po przybyciu na miejsce zdarzania, funkcjonariusze przystąpili do reanimacji zaatakowanej dziewczynki. Niestety jej życia nie udało się uratować.

"Jak się dowiedzieliśmy, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dotarły już akta sprawy. Są także wyniki sekcji, przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" – donosi portal jeleniagora.naszemiasto.pl. Serwis wskazuje, że przed Szkołą Podstawową nr 10 przybywa zniczy. Zapalają je ludzie związani z tą placówką – uczniowie, nauczyciele, ale także mieszkańcy miasta poruszeni tragedią. Znicze palą się także nad potokiem, przy którym doszło do tragedii.

Apel minister Nowackiej

Minister edukacji Barbara Nowacka opublikowała w mediach społecznościowych apel skierowany do przedstawicieli mediów.

"Szanowne Dziennikarki i Dziennikarze. Proszę, dajcie dzieciom, rodzicom i społeczności szkolnej Jeleniej Góry prawo do spokoju w tych tragicznych dniach" – napisała polityk na portalu X.

"Sensacja i news nie są tego warte. Stanie pod szkołą, nagabywanie, proszenie o komentarz tylko pogłębia ich stres. Nie róbcie tego proszę. Nie dziś. Nie kosztem dzieci" – podkreśla szefowa MEN.