Zełenski spotka się też z Tuskiem? Rzecznik rządu ujawnia plany

W piątek (19 grudnia) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Warszawie, gdzie po raz pierwszy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. "Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską" – przekazał w niedzielę (14 grudnia) ukraiński przywódca.

Z nieoficjalnych doniesień Polskiego Radia wynika, że Zełenski ma także odwiedzić polski Sejm. Tego dnia w parlamencie będą obowiązywały zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Czy w planach jest też spotkanie prezydenta Ukrainy z premierem Donaldem Tuskiem? Głos w tej sprawie zabrał podczas konferencji prasowej rzecznik rządu.

Spotkanie Tusk-Zełenski w Warszawie?

– W czwartek i piątek odbędzie się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Europejskiej, niezwykle ważne, bo będzie dotyczyło między innymi przyszłości Ukrainy i kwestii bezpieczeństwa Europy. Wiem, że prezydent Zełenski też w części tych rozmów będzie brał udział – powiedział Adam Szłapka.

– Premier Tusk spotkał się z prezydentem Zełenskim w poniedziałek w Berlinie, najpewniej spotka się także w czwartek w Brukseli. W poniedziałek w Berlinie rozmawiali między innymi o piątkowej wizycie i co do zasady, jeśli posiedzenie Rady Europejskiej nie przedłuży się jakoś bardzo mocno, to do takiego spotkania oczywiście dojdzie – zadeklarował.

Nawrocki: Jedyna rzecz, której oczekuję od Zełenskiego

– Zapraszam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Myślę, że to będzie doskonała okazja, aby odwiedził milion Ukraińców w Polsce i spotkał się z nimi, jak również podziękował za wielkie wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie od 2022 roku – mówił prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".

– To jest jedyna rzecz, której oczekuję od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – żeby patrzył na nasze relacje w sposób symetryczny. Mam nadzieję, że będzie moim gościem w Warszawie. Zapraszam prezydenta Zełenskiego, aby spotkał się z Ukraińcami, którzy są w Polsce, podziękował Polakom i aby przywiózł dobre informacje w sprawie ekshumacji na Wołyniu, na które czekamy – podkreślił.

