Kryptowaluty. Rząd przyjął projekt Domańskiego

Projekt wprowadza zasady dotyczące raportowania i automatycznej wymiany informacji podatkowych o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów i ma dostosować polskie prawo do rozwiązań funkcjonujących w Unii Europejskiej.

Kryptoaktywa. Co zakłada projekt rządu?

"Wprowadzone zostają zasady dotyczące raportowania i automatycznej wymiany informacji o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów. Celem zmian jest zwiększenie przejrzystości podatkowej oraz ograniczenie nadużyć. Raportujący dostawcy usług związanych z kryptoaktywami będą musieli gromadzić i przekazywać administracji podatkowej informacje o transakcjach dokonywanych przez użytkowników kryptoaktywów. Takimi transakcjami jest np. nabycie lub sprzedaż kryptoaktywów czy wymiana jednego kryptoaktywa na inne" – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera.

Nowe przepisy obejmują również rozwiązania, które wynikają z międzynarodowych standardów opracowanych przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Dzięki temu Polska będzie mogła uczestniczyć w globalnej wymianie informacji podatkowych, co jest kluczowe w świecie szybko rozwijającego się rynku kryptoaktywów – wskazano.

Jednolita deklaracja podatkowa w całej UE

Projekt umożliwi ponadto centralne składanie deklaracji na potrzeby tzw. opodatkowania wyrównawczego (central filing). Deklaracja ta będzie składana w całej UE na podstawie określonego wzoru. Międzynarodowe grupy przedsiębiorstw, które działają w UE będą składać deklarację dotyczącą podatku wyrównawczego tylko w jednym unijnym państwie, które następnie przekaże stosowne informacje właściwym państwom UE. Takie rozwiązanie zmniejszy obciążenia administracyjne po stronie przedsiębiorców i administracji podatkowych – podano w informacji KPRM.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:

Tusk zwrócił się do Nawrockiego. "Proszę już nie przeszkadzać"