Tusk zwrócił się do Nawrockiego. "Proszę już nie przeszkadzać"

– Dzisiaj przyjmiemy ponownie projekt ustawy o kryptowalutach. Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz zwracam się do wszystkich zainteresowanych, w tym do prezydenta Nawrockiego: (...) Proszę już nie przeszkadzać – powiedział Tusk we wtorek (9 grudnia) przed posiedzeniem rządu.

Przekonywał, że przyjęcie tej ustawy umożliwi zabezpieczenie uczestników rynku kryptowalut w Polsce. – A przynajmniej będą bezpieczniejsi, bo głównym walorem tego fenomenu nie jest 100-procentowe bezpieczeństwo. Mówią to nawet entuzjaści kryptowalut – zaznaczył.

– Natomiast to, co jest zadaniem, które wykonaliśmy i powtarzamy ten sam wysiłek, to uczynienie rynku kryptowalut w Polsce bezpiecznym z punktu widzenia inwestorów, szczególnie tych drobnych, i z punktu widzenia interesów państwa – dodał.

Tusk: Prezydent może otrzymać wszystkie szczegółowe informacje

Premier zwrócił uwagę, że kryptowaluty "często służą jako narzędzie dla akcji dywersyjnych ze strony także wrogów państwa polskiego, więc tym bardziej elementarna kontrola jest niezbędna".

Jak przekazał, w oficjalnym rejestrze firm, które działają na rynku kryptowalut, jest ponad sto podmiotów bezpośrednio związanych z Rosją, Białorusią, państwami dawnego Związku Sowieckiego. – To jest dzwonek alarmowy, który mówi bardzo wyraźnie: musimy elementarnie zadbać o bezpieczeństwo państwa i obywateli – powiedział.

Podkreślił, że prezydent, zanim podejmie decyzję, "zawsze może otrzymać wszystkie najdrobniejsze szczegółowe informacje, które są w dyspozycji służb czy prokuratury" i "jakie sobie zażyczy". – Tutaj stawką naprawdę jest bezpieczeństwo ludzi i państwa polskiego – przekonywał szef rządu.

Sejm nie przełamał weta Nawrockiego. Wcześniej premier na tajnym posiedzeniu o kryptowalutach

W piątek (6 grudnia) Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za głosowało 243 posłów, przeciw było 192, żaden się nie wstrzymał. Wcześniej na wniosek premiera utajniono część posiedzenia, w trakcie którego premier miał mówić o "kryptoaferze" i "rosyjskim śladzie".

– To, że posłowie opozycji obronili weto prezydenta w tej złej sprawie, nie oznacza, że ona się zakończyła. Mogę powiedzieć z ręką na sercu – i sprawdzicie to w najbliższych dniach i tygodniach – (że) będą bardzo żałowali tej swojej decyzji. Będą się jej wstydzili do końca życia – mówił Tusk podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej.

