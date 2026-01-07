Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Przydacz podał termin

– W tym tygodniu pan prezydent przyjmie pana premiera. Z tego, co wiem, są już w bezpośrednim kontakcie – mówił Przydacz w środę (7 stycznia) w TVN24. Dodał, że do spotkania Nawrocki-Tusk dojdzie "najpewniej w piątek" (9 stycznia).

– Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga tutaj bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi urzędnikami w państwie polskim, czyli prezydentem będącym głową państwa i premierem będącym szefem rządu – tłumaczył.

– Myślę, że w perspektywie następnych kilku dni – słyszałem o piątku, ale to się zawsze jeszcze może zmienić – do takiego spotkania dojdzie – wskazał szef BPM.

Spotkanie Nawrocki-Tusk. Tematem ustalenia ws. Ukrainy

Premier Donald Tusk zapowiedział spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim po zakończeniu wtorkowego szczytu "koalicji chętnych" w Paryżu. Rozmowa ma dotyczyć roli prezydenta i rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni.

– Będę robił wszystko, żeby prezydenta przekonywać do prowadzenia wspólnej polityki i nieprzeszkadzania w prowadzeniu polityki na rzecz bezpieczeństwa. Tutaj nie stać nas nawet na najmniejszy margines błędu, bo ryzyko dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli – argumentował Tusk w rozmowie z dziennikarzami.

– Będę walił prosto z mostu: wtedy, kiedy udaje się, a dzisiaj udało się doprowadzić do obiecującego momentu, gdzie Stany Zjednoczone i Europa oraz inni partnerzy, tacy jak Kanada, Norwegia czy Turcja są razem w kwestii ukraińskiej, i dużo pracy w to włożyłem i ja, i mój zespół, to choćby z tego tytułu, że Amerykanie też są dumni z tego, co udało się osiągnąć, nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki tutaj szukał dziury w całym. Taką mam nadzieję – stwierdził premier.

