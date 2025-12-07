Prezydent o wetach: Ustawy były przygotowywane pod wygraną Trzaskowskiego

– Ja byłem takim underdogiem w czasie kampanii wyborczej, że od stycznia rząd po prostu myślał, że przygotowuje rozwiązania legislacyjne dla zupełnie innego prezydenta. Nie mogę zostać prezydentem, złożyć obietnic wyborczych, mieć swój "plan 21" i nagle podpisywać największe głupoty większości parlamentarnej – tłumaczył Nawrocki w Kanale Zero.

Podkreślił, że w ustawach, które dotychczas zawetował, są "tak czasami absurdalne rzeczy, że mojego podpisu pod nimi nikt nie znajdzie". – Zapowiadałem to i mówiłem w czasie procesu legislacyjnego – zaznaczył.

Jednocześnie stwierdził, że do części proponowanych rozwiązań podszedł "w sposób objęty głębokim dialogiem". – Zapraszałem inicjatorów tych ustaw na etapie drogi parlamentarnej, mówiąc co jest dla mnie do zaakceptowania, a w którym momencie tej ustawy nie podpiszę – powiedział prezydent.

Dodał, że jego kancelaria prowadzi obecnie rozmowy w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej.

Spór o kryptowaluty. Prezydent zabierał głos

Nawrocki tłumacząc swoje weto do ustawy o kryptowalutach powiedział, że "doprowadził do konfrontacji ludzi o różnych stanowiskach", która przekonała go do tego, że "dla rozwoju Polski nie jest dobre wprowadzanie nadregulacji w zakresie prawa MiCA (unijne rozporządzenie ws. rynku kryptoaktywów – red.), bo jest to próba zupełnej rezygnacji państwa polskiego z usystematyzowania pewnej rzeczy, która staje się domeną naszych sąsiadów".

Prezydent nazwał "przerażającym" to, że "tylko przez inercję polskiego rządu i brak umiejętności przygotowania dobrego prawa, chce się załatwić sprawę, pozwalając KNF-owi (Komisji Nadzoru Finansowego – red.) na wyłączanie stron internetowych decyzją administracyjną, bez możliwości odwołania do sądu". – Chce się po prostu wyeliminować całą branżę – ocenił.

Podkreślił, że podczas prac w parlamencie nad ustawą o kryptoaktywach i w raportach służb specjalnych nie otrzymał informacji o zagrożeniu rynku kryptowalut. Jak dodał, także teraz takiej wiedzy nie ma.

Sejm nie przełamał weta Nawrockiego. Wcześniej tajne posiedzenie na wniosek Tuska

W piątek (6 grudnia) Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za wnioskiem głosowało 243 posłów, przeciw było 192, żaden się nie wstrzymał. Wcześniej na wniosek Donalda Tuska utajniono część posiedzenia, w trakcie którego premier miał mówić o "kryptoaferze" i "rosyjskim śladzie".

– To, że posłowie opozycji obronili weto prezydenta w tej złej sprawie, nie oznacza, że ona się zakończyła. Mogę powiedzieć z ręką na sercu – i sprawdzicie to w najbliższych dniach i tygodniach – (że) będą bardzo żałowali tej swojej decyzji. Będą się jej wstydzili do końca życia – mówił Tusk podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej.

