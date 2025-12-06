Drugie głosowanie nad wetem prezydenta. Czarzasty podał termin
Drugie głosowanie nad wetem prezydenta. Czarzasty podał termin

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu Źródło: Piotr Molęcki / Kancelaria Sejmu
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że 17 grudnia odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do tzw. ustawy łańcuchowej.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w tym tygodniu nowe przepisy o ochronie zwierząt. Ustawa nazywana "łańcuchową" zakazuje trzymania psów na uwięzi i wprowadza – zdaniem prezydenta – nierealne rozmiary kojców. Nowela przewiduje kojce od 10 do 30 metrów kwadratowych w zależności od wagi psa. Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt w tej sprawie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w sobotę na platformie X, że głosowanie weta w sprawie "ustawy łańcuchowej" jest planowane w środę, 17 grudnia, o godzinie 18:00. Zaznaczył, że popiera wszystkie inicjatywy protestów przed Sejmem tego dnia. "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy!!!" – napisał.

Wkrótce więcej informacji.

Opracował: Damian Cygan
