Dziadki i Babcie Mrozy dały Polakom nowe słowa

Niestety, chodzi jedynie o mebel zdemontowany nareszcie z Pałacu Prezydenckiego z polecenia prezydenta Karola Tadeusza. Realnie bowiem układ zwany Okrągłym Stołem rządzi dziś Polską zamaskowany jako Koalicja 13 grudnia. Jest tylko jedna różnica – przy Okrągłym Stole oprócz komunistów byli chociaż jacyś pojedynczy antykomuniści oraz przedstawiciele Kościoła. W Koalicji 13 grudnia nie ma ani jednych, ani drugich.

Jak wiadomo, wszyscy Polacy dostali w prezencie na święta nowe słowa. Wszystko dzięki Dziadkom i Babciom Mrozom z Lewicy, które zamieniły stolarzy w osoby stolarskie, a śmieciarzy, cóż, chyba w osoby śmieciarskie. Jesteśmy w kłopocie, bo nie wiemy, jakimi teraz my jesteśmy osobami. Nibypisarskimi, bo piszemy. Ale także czytamy, więc chyba czytarskimi. Na szczęście nasze wiewiórki pozostają wciąż wiewiórkami, przynajmniej dopóty, dopóki osoby sejmowe z Lewicy nie przygotują kolejnej ustawy.