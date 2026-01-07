Prezydent podpisał cztery ustawy. Zmiany odczują miliony Polaków

Najdalej idące zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw.

Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich i nie tylko

Reforma obejmuje orzecznictwo lekarskie w ZUS oraz zasady kontroli zwolnień lekarskich (L4). Nowe przepisy mają skrócić czas oczekiwania na orzeczenia i poprawić dostępność kadry orzeczniczej. W określonych sprawach orzekać będą mogły także pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci. ZUS zyska również prawo do żądania dokumentacji medycznej osoby kontrolowanej, co ma ułatwić weryfikację zasadności zwolnień lekarskich.

Prezydent podpisał także ustawę zmieniającą Kodeks pracy oraz ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nowelizacja umożliwia szersze korzystanie z formy elektronicznej przy wybranych czynnościach pracowniczych, takich jak składanie wniosków urlopowych czy przekazywanie informacji pracownikom. Doprecyzowano również terminy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dodatkowo zmieniono zasady reprezentacji pracowników w sprawach ZFŚS. Regulaminy funduszu mają być uzgadniane z co najmniej dwoma przedstawicielami załogi danej firmy.

Zmiany dotkną także budownictwo

Kolejna podpisana ustawa dotyczy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jej celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedur inwestycyjnych oraz zwiększenie przejrzystości przygotowywania zintegrowanych planów inwestycyjnych, negocjowanych między gminą a inwestorem.

Czwarta ustawa wprowadza zmiany w ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych oraz w zasadach działania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Nowe przepisy precyzują sposób obliczania powierzchni użytkowej nieruchomości zgodnie z Polską Normą i wiążą z nią cenę zakupu, co ma wzmocnić ochronę kupujących.

Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać po upływie od 14 dni do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustaw w Dzienniku Ustaw, w zależności od zakresu zmian.

