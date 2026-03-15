Rada Etatyzmu i Socjalizmu

NOTATNIK MALKONTENTA Prezydent raczył powołać właśnie Radę Gospodarczą. Nie żeby taka rada miała wielkie znaczenie, lecz przy prezydencie, który sam ma o gospodarce pojęcie w najlepszym wypadku średnie, może jednak odgrywać jakąś rolę. Kluczowy zatem jest skład tego 45-osobowego gremium.

Otóż w całym tym gronie można znaleźć jednego zdeklarowanego stuprocentowego wolnorynkowca: Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha. Poza tym z wolnorynkowym nurtem kojarzony jest jeszcze Kamil Zubelewicz, były członek Rady Polityki Pieniężnej, także związany z CAS, i może Piotr Palutkiewicz z Warsaw Enterprise Institute.