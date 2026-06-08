Sonik: Dostałem propozycję startu w wyborach w Krakowie

Rafał Sonik potwierdza, że dostał propozycję od środowiska Koalicji Obywatelskiej, by zostać kandydatem w wyborach na prezydenta Krakowa.

– Życie to gra odpowiedzialności i emocji. Jestem po stronie odpowiedzialności. Emocje są fantastyczne, ale odpowiedzialność jest znacznie ważniejsza. Dla demokracji i samorządu jestem w stanie zrobić wszystko. Nie wiem jeszcze, czy akurat prezydentura jest najlepszym rozwiązaniem. W tej chwili byłoby to moim zdaniem koniunkturalne. Ci którzy zasiali wiatr, niech zbiorą burzę – mówi w rozmowie z money.pl.

Sonik jest przedsiębiorcą, a także jednym z najbardziej utytułowanych zawodników rajdów terenowych w kategorii quadów. W 2025 roku wygrał Rajd Dakar.

Wcześniej, radio RMF FM podało nieoficjalnie, że biznesmen i rajdowiec Rafał Sonik będzie wspólnym kandydatem KO i PSL na prezydenta Krakowa. Według dziennikarzy, po sromotnej przegranej w referendum odwoławczym dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego, Donald Tusk nie chce ryzykować, że kolejna porażka mogłaby obciążyć Koalicję Obywatelską. Z tego powodu lider partii chce sięgnąć po kogoś spoza partyjnego establishmentu. Według dziennikarzy, do startu pod szyldem KO byli namawiani dwaj krakowscy profesorowie. Ci jednak odmówili. Z kolei Sonik sam deklarował, że byłby skłonny wystartować w wyborach.

Kto powalczy o prezydenturę Krakowa?

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu. W mieście ruszyła giełda nazwisk. Swoich kandydatów ujawniły już Konfederacja (Bartosz Bocheńczak) oraz partia Razem (Aleksandra Owca). Swoją kandydaturę zgłosił także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Najprawdopodobniej na start w wyborach zdecyduje się ponownie Łukasz Gibała, który w 2024 r. nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość wybrało z kolei Michała Dwernickiego.

Wśród możliwych kandydatów Koalicji Obywatelskiej wymienia się m.in. Monikę Piątkowską, Pawła Kowala, Bogdana Klicha, Bartłomieja Sienkiewicza oraz Andrzeja Domańskiego.

Przypomnijmy, że w referendum z 24 maja mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta. Premier Donald Tusk wyznaczył komisarza do czasu wyboru nowego włodarza. Został nim wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

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