Błaszczak: Z banderyzmem Ukraina nie może wejść do UE

Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych sił specjalnych imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego, którym w 2023 r. uhonorował go ówczesny prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek zbierze się Kapituła Orderu Orła Białego, aby rozpatrzyć możliwość odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu polskiego wyróżnienia.

Błaszczak: Z banderyzmem Ukraina nie wejdzie do UE

– Czy Polska powinna blokować wejście Ukrainy do UE? – zapyta Bogdan Rymanowski w Radiu Zet Mariusza Błaszczaka. Szef klubu PiS stwierdził, że "z banderyzmem tak". – Jeśli wciąż ideologia banderyzmu będzie powszechna na Ukrainie – ocenił.

– Musimy się kierować polskimi interesami. Z Banderą Ukraina do UE nie może wejść – mówi były szef MON. Zdaniem polityka, Ukraina "musi stanąć w prawdzie", a jest ona taka, że "UPA była organizacją zbrodniczą, dopuściła się ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń, trzeba zadośćuczynić również rodzinom bestialsko pomordowanych". – Ukraina przecież może sobie z łatwością znaleźć pozytywnych bohaterów swojej niepodległości – radzi były wicepremier i minister obrony. Mariusz Błaszczak dodaje, że "jest wiele wyzwań dot. rywalizacji polsko-ukraińskiej, np. w dziedzinie rolnictwa i wejście Ukrainy do UE z tymi agroholdingami spowodowałoby zniszczenie polskiego rolnictwa".

Pytany, czy prezydent Ukrainy powinien stracić Order Orła Białego, nadany mu przez prezydenta Dudę, polityk PiS nie ma wątpliwości: -–Powinien zostać odebrany. Mariusz Błaszczak jest przekonany, że Lech Kaczyński zrobiłby to samo, co robi Karol Nawrocki w tej sprawie.

Wiceprezes PiS ocenia, że zmiana nazwy jednostki wojskowej na "Bohaterów UPA walczących ze Związkiem Sowieckim" to nie jest dobry kompromis.

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