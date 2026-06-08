"Największa operacja od ponad dekady". Kierwiński: Służby zatrzymały prawie tonę heroiny

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał informacje o sukcesie polskich służb, które udaremniły przemyt prawie 1 tony kokainy do Polski. Polityk podkreślił, że jest to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach.

– Nie muszę państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, szczególnie uzależniający, z którym do tej pory nasze służby radzą sobie bardzo, bardzo skutecznie – przekazał Kierwiński.

Minister podkreślił, że sukces operacji był możliwy dzięki ścisłej współpracy policji, Centralnego Biura Śledczego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W sprawę zaangażowani byli również funkcjonariusze z innych państw. Dodał, że "mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w porcie w Gdyni, dlatego że jest to powód do dumy, jeżeli chodzi o działanie naszych służb, działanie prokuratury".

Kierwiński podkreślił, że władze będą stanowczo reagowały na wszelkie próby przemycania narkotyków przez terytorium Polski.

– Chcemy powiedzieć bardzo jasno i twardo, że nie będzie żadnej taryfy dla ulgowej dla tych, którzy się tego typu procederem zajmują. Każda próba przemycania do Polski narkotyków zostanie udaremniona, a ta tona zlikwidowanego ładunku śmierci, bo tak to należy mówić, pokazuje jak bardzo w tym zakresie jesteśmy skuteczni – powiedział.

Polska zatrzymuje przemytników narkotyków

Szef MSWiA wskazał, że tylko w pierwszych pięciu miesiącach tego roku polskie służby przejęły 83 tony narkotyków. W całym zeszłym roku było to 56 ton, a był to rok rekordowy. W 2022 roku to było tylko 19 ton, więc przez 5 miesięcy Centralne Biuro Śledcze zneutralizowały 4 razy więcej narkotyków niż w roku 2022.

– Warto także powiedzieć, że w tym okresie ostatnich 5 miesięcy zlikwidowano 49 laboratoriów i 4 plantacje konopi. Ten rok dzięki skutecznej pracy naszych służb wydaje się rokiem walki z narkotykami, walki z zorganizowaną przestępczością – prawie 1200 osób zatrzymanych w tym zakresie, 83 osoby z zarzutami dotyczącymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, naprawdę to są dane, które są imponujące w tym zakresie – przekazał Kierwiński.

Czytaj też:

Kierwiński: Robicie z BBN mem. Grodecki ostro odpowiada w sprawie "afery zdjęciowej"Czytaj też:

"Pokazuje, że niby jest twardy". Kierwiński uderza w Nawrockiego