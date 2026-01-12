Hiszpania przejęła statek z 10 tonami kokainy ukrytymi w soli

Jak podała agencja Reutera, statek, któremu skończyło się paliwo, musiał zostać odholowany do portu przez straż przybrzeżną w Santa Cruz de Tenerife na Wyspach Kanaryjskich.

Operacja zakończyła się aresztowaniem 13 członków załogi i przejęciem 9994 kilogramów kokainy w 294 paczkach, a także krótkiej broni palnej. To największa w historii konfiskata kokainy na pełnym morzu – przekazała hiszpańska policja w oświadczeniu wydanym w poniedziałek (12 stycznia).

Hiszpania. Kokaina ukryta na statku z solą

Na zdjęciach i nagraniach z akcji widać funkcjonariuszy, którzy za pomocą łopat i rąk wykopują spod soli czarne i szare paczki z narkotykami.

Operacja obejmowała szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Zaangażowano w nią Morskie Centrum Analiz i Operacji Antynarkotykowych (MAOC), amerykańską Agencję ds. Zwalczania Narkotyków (DEA), brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA), brazylijską policję federalną, CITCO oraz władze z Francji i Portugalii.

Stacja Euronews odnotowuje, że od 1999 roku, kiedy na statku Tammsaare przechwycono 7500 kilogramów kokainy, nie było interwencji na taką skalę na pełnym morzu.

