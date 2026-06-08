"Goebbelsowskie metody". Burza w niemieckiej partii

Listy trafiły do szefów Alternatywy dla Niemiec, Alice Weidel i Tino Chrupalli. Jak podaje tygodnik "Der Spiegel", który dotarł do kopii tych pism, autorem pierwszego listu jest Rüdiger Klos z Badenii-Wirtembergii. Działacz alarmuje, że regionalne struktury partii zerwały z praworządnością i wewnętrzną demokracją partyjną. Aktywista pisze o "czystkach podobnych do tych w reżimach totalitarnych".

"Prześladowania z fanatyczną nienawiścią"

Zdaniem Rüdigera Klosa, szefostwo AfD w Badenii-Wirtembergii knebluje krytyków wszczynaniem licznych postępowań dyscyplinarnych. Działacz wskazuje, że niepokorni członkowie są "prześladowani i poddawani ostracyzmowi z fanatyczną nienawiścią".

Klos określił te metody mianem "goebbelsowskich". Aktywista zwrócił również uwagę na "kumoterstwo" i chęć "bezwzględnego samobogacenia" członków ugrupowania.

Gorzkie słowa padły również pod adresem przewodniczącej Alice Weidel za pozostawienie landowego zarządu partii w – jak to określił Klos – "chaotycznym stanie". "Gdyby te ewidentnie niekompetentne osoby objęły władzę wykonawczą, Niemcy pogrążyłyby się w chaosie" – napisał.

"Kumoterstwo i struktury sprzyjające korupcji"

"Ta AfD, ze względu na antydemokratyczne struktury wewnętrzne i negatywną selekcję kandydatów, stała się zagrożeniem dla naszego wolnego i demokratycznego porządku" – czytamy w liście, którego treść cytuje Deutsche Welle.

Drugi list jest autorstwa kilku działaczy okręgowych struktur w południowo-zachodniej części Niemiec. Aktywiści oskarżają AfD o odejście od własnych zasad. Członkowie partii zwracają uwagę, że Alternatywa dla Niemiec, która kiedyś sprzeciwiała się "kumoterstwu i strukturom sprzyjającym korupcji", teraz stała się "autokratyczną partią funkcjonariuszy". Padły również słowa o "upadku moralnym".

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