AfD w NRD-owskim sosie

Liderem w sondażach jest partia Alternative für Deutschland (Alternatywa dla Niemiec), która osiąga w badaniach aż do 42 proc.

I oto nagle doszło do wydarzenia, które zaszokowało wielu Niemców. Podczas jednego z wieców wyborczych AfD w Dessau-Roβlau na koniec dyskusji panelowej miano zaśpiewać niemiecki hymn narodowy, czyli „Das Deutschlandlied”. Ale uczestniczący w dyskusji artysta kabaretowy Uwe Steimle zamiast obecnego hymnu RFN zaczął śpiewać pieśń „Auferstanden aus Ruinen” („Powstając z ruin”) – niegdysiejszy hymn Niemieckiej Republiki Demokratycznej.