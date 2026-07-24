AfD w NRD-owskim sosie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

AfD w NRD-owskim sosie

Dodano: 
AFD
AFD Źródło: PAP/EPA / HANNIBAL HANSCHKE
NA PIERWSZY OGIEŃ Kampania do wyborów landowych w Saksonii-Anhalt wyznaczonych na 6 września 2026 r. wchodzi w kluczową fazę.

Liderem w sondażach jest partia Alternative für Deutschland (Alternatywa dla Niemiec), która osiąga w badaniach aż do 42 proc.

I oto nagle doszło do wydarzenia, które zaszokowało wielu Niemców. Podczas jednego z wieców wyborczych AfD w Dessau-Roβlau na koniec dyskusji panelowej miano zaśpiewać niemiecki hymn narodowy, czyli „Das Deutschlandlied”. Ale uczestniczący w dyskusji artysta kabaretowy Uwe Steimle zamiast obecnego hymnu RFN zaczął śpiewać pieśń „Auferstanden aus Ruinen” („Powstając z ruin”) – niegdysiejszy hymn Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także