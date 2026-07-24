AfD w NRD-owskim sosie

NA PIERWSZY OGIEŃ Kampania do wyborów landowych w Saksonii-Anhalt wyznaczonych na 6 września 2026 r. wchodzi w kluczową fazę.
Liderem w sondażach jest partia Alternative für Deutschland (Alternatywa dla Niemiec), która osiąga w badaniach aż do 42 proc.
I oto nagle doszło do wydarzenia, które zaszokowało wielu Niemców. Podczas jednego z wieców wyborczych AfD w Dessau-Roβlau na koniec dyskusji panelowej miano zaśpiewać niemiecki hymn narodowy, czyli „Das Deutschlandlied”. Ale uczestniczący w dyskusji artysta kabaretowy Uwe Steimle zamiast obecnego hymnu RFN zaczął śpiewać pieśń „Auferstanden aus Ruinen” („Powstając z ruin”) – niegdysiejszy hymn Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
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