"To nie byłoby mądre". Wiceminister przeciwny odebraniu odznaczenia Zełenskiemu

Prezydent Karol Nawrocki wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". – Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie – powiedział Karol Nawrocki.

Sprawą zajmuje się w poniedziałek Kapituła Orderu Orła Białego.

Gajewski: Chciałbym się spodziewać mądrej decyzji ws. Zełenskiego

Do sprawy odniósł się tego samego dnia na antenie TVP Info Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Chciałbym się spodziewać od kapituły mądrej decyzji. Dzisiaj jasne jest dla nas wszystkich, że potrzebujemy stanowczej i jednoznacznej reakcji na to, co zrobił Zełenski. Odebranie Orderu Orła Białego byłoby stanowcze, ale nie byłoby mądre – powiedział polityk Nowej Lewicy.

Wiceminister zaznaczył, że "najbardziej adekwatne w takich sytuacjach jest stosowanie środków dyplomatycznych i drogi dyplomatycznej". – I my tę drogę jako rząd stosujemy od samego początku – dodał.

"Prawda o UPA jest powszechnie znana w Polsce"

Jak podkreślił Sebastian Gajewski, "w relacjach między państwami nie chodzi o emocje, a o interesy".

– W interesie Polski jest to, aby Ukraina była silnym państwem, które jest w stanie bronić się przed Rosją. Jeżeli my dzisiaj odbierzemy Zełenskiemu Order Orła Białego, to niestety możemy dawać argumenty do narracji rosyjskiej „Słuchajcie, to jest państwo faszystowskie, nawet taki przyjaciel jak Polska zabiera Zełenskiemu Order Orła Białego. To są straszni ludzie. Nie warto ich popierać” – powiedział wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Gajewski podkreślił jednocześnie, że "prawda o UPA jest powszechnie znana w Polsce, jednak nie jest tak wśród Ukraińców".

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