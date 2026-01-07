USA przejęły tankowiec pod rosyjską banderą. Wielka Brytania uczestniczyła w akcji

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey poinformował, że siły zbrojne tego kraju wsparły amerykańską operację zatrzymania tankowca Bella 1, obecnie znanego jako Marinera, na północnym Atlantyku. W akcji udział wzięły brytyjskie samoloty.

Healey zauważył, że brytyjskie siły zbrojne "wykazały się umiejętnościami i profesjonalizmem, wspierając udane przechwycenie przez USA statku Bella 1 w drodze do Rosji". Dodał, że akcja ta była częścią globalnych wysiłków na rzecz zwalczania naruszeń sankcji.

– Ten statek, o haniebnej przeszłości, jest częścią rosyjsko-irańskiej osi unikania sankcji, która podsyca terroryzm, konflikty i nieszczęścia od Bliskiego Wschodu po Ukrainę. Wielka Brytania będzie nadal nasilać działania przeciwko działalności floty cieni, aby chronić nasze bezpieczeństwo narodowe, gospodarkę i globalną stabilność – zapewniając Wielkiej Brytanii bezpieczeństwo w kraju i siłę za granicą – powiedział minister.

7 stycznia Stany Zjednoczone zatrzymały tankowiec Bella 1 (Marinera) pływający pod rosyjską banderą po pościgu z Wenezueli. Statek został zatrzymany za naruszenie amerykańskich sankcji. "Tankowiec został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA" – poinformowało dowództwo sił Stanów Zjednoczonych w Europie.

Blokada Wenezueli. USA zajęły tankowiec Marinera. Rosja reaguje

"Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. wolność żeglugi obowiązuje na wodach otwartych, a żadne państwo nie ma prawa stosować siły wobec statków zarejestrowanych zgodnie z prawem w jurysdykcji innych państw" – oświadczył rosyjski resort transportu w opublikowanym w reakcji na to wydarzenie oświadczeniu.

Moskwa zakomunikowała, że "kontakt z jednostką został utracony", po tym jak amerykańskie siły dokonały "abordażu" na pokład tankowca.