Atak USA na Wenezuelę. Oto, co myślą Polacy

"Jak ocenia Pani/Pan atak USA na Wenezuelę i pojmanie przez amerykańskich komandosów przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro?" – takie pytanie zadała w najnowszym sondażu pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

38,6 proc. uczestników badania jest zdania, że atak na Wenezuelę był złą decyzją. Przeciwnego zdania jest niemal 30 proc. Polaków. 29,6 proc. bowiem pozytywnie ocenia interwencję w Caracas.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że 26,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie, a kolejnych 5,5 proc. ankietowanych że w ogóle o niej nie słyszało o sprawie.

Amerykański atak negatywnie oceniają zazwyczaj osoby po 50. roku życia (42 proc.) oraz ankietowani z wykształceniem wyższym (również 42 proc.). Częściej opinię tę podzielają osoby mieszkające w dużych miastach (49 proc. badanych) – wskazuje przedstawicielka SW Research Małgorzata Bodzon.

Trzyetapowy plan USA wobec Wenezueli

Według Rubio pierwszym krokiem wobec Wenezueli ma być ustanowienie porządku i bezpieczeństwa oraz zapewnienie uczciwego dostępu firm amerykańskich i zachodnich do wenezuelskiego rynku, zwłaszcza sektora naftowego. Następnie plan przewiduje proces pojednania narodowego, amnestię dla opozycjonistów i wsparcie dla odbudowy społeczeństwa obywatelskiego. Ostateczną fazą ma być demokratyczna transformacja kraju.

Rubio podkreślił także rolę kontroli sprzedaży wenezuelskiej ropy przez USA jako środka nacisku na nowe władze w Caracas. Zapowiedział przejęcie od 30 do 50 milionów baryłek ropy, które mają być sprzedawane na rynku po cenach rynkowych, a uzyskane środki – rozdysponowane w sposób korzystny dla obywateli Wenezueli, a nie dla skorumpowanego reżimu.

Tymczasem prezydent Donald Trump poinformował w serwisie Truth Social, że zrezygnował z planowanej drugiej fali ataków na Wenezuelę.

