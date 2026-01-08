"Wysłałem SMS, zadzwonił dwa dni później". Schudrich o relacjach z Nawrockim

W tym roku w Pałacu Prezydenckim nie odbyły się obchody Chanuki. Tym samym Karol Nawrocki zrealizował deklarację z kampanii wyborczej. Wówczas zapowiedział, że w razie wygranej w wyborach prezydenckich nie zamierza obchodzić Chanuki. – Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – mówił w RMF FM.

Tradycję zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim zainicjował Lech Kaczyński, a kontynuowali ją Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda. – Każdy prezydent ma swoje zwyczaje, ma swoje podejście do niektórych spraw. Chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest gest antyżydowski czy wrogi. Ponad 90 proc. Polaków nie wie, z jakiej okazji jest obchodzona Chanuka, a diaspora żydowska jest dziś niewielka. Inni prezydenci uznawali to za słuszne. Pan prezydent Nawrocki uznał, że nie ma takiej potrzeby. Nie jest to nic wielkiego – tłumaczył w rozmowie z Wirtualną Polską Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.

Schudrich zdradził, jakiego SMS-a wysłał Nawrockiemu

W rozmowie z Onetem naczelny rabin Polski Michael Schudrich przyznał, że nie dostał jeszcze zaproszenia na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Jednocześnie stwierdził, że "dość ściśle" współpracował z Nawrockim, kiedy ten był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. – Mogę nawet powiedzieć, że był pomocny przy upamiętnieniu miejsca, w którym zostali zamordowani Żydzi – zaznaczył.

– Kiedy został prezydentem, wysłałem do niego SMS: "Panie Prezydencie, gratulacje. Michael Schudrich". Zadzwonił do mnie dwa dni później. Rozmawialiśmy – ujawnił Schudrich.

– Kiedy dowiedziałem się o tym, że nie będzie Chanuki w Pałacu Prezydenckim, to zwyczajne poczułem smutek – zdradził naczelny rabin Polski. – I pan prezydent Kaczyński, i jego następcy – prezydent Komorowski i Duda – celebrowali Chanukę. Prezydent Nawrocki to przerwał, przerwał ciągłość. I niedobrze się stało. Miał prawo tak zrobić, ale to naprawdę było niepotrzebne – powiedział.

