Prezydent Nawrocki spotka się z szefem NATO

"Jutro o godzinie 10.00 Prezydent RP Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte"

– poinformował w środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Podczas jednodniowej wizyty, Rutte odwiedzi także Bemowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO. Na miejscu szef NATO spotka się także z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej, w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey.

Polsat News informowało we wtorek, że celem wizyty szefa NATO w Polsce ma być pokazanie zaangażowanie Sojuszu na wschodniej flance.

System Patriot w Wojsku Polskim i pierwsze takie ćwiczenia. "Game changer"

Jak przypomina Polsat News, kluczowy etap wdrożenia systemu obrony Patriot do służby w Wojsku Polskim w ramach I fazy systemu WISŁA miał swój początek na toruńskim poligonie we wrześniu 2022 roku. Pierwsze strzelanie z użyciem tego amerykańskiego sprzętu odbyła się trzy lata później w ramach ćwiczeń "Żelazny Obrońca". Ich organizacja była odpowiedzią na rosyjskie manewry Zapad-25. Szef MON podkreślał wówczas, że Polska ma trzecią co do wielkości armię w NATO. Aby jednak utrzymać pozycję na podium, tłumaczył, konieczna jest organizacja takich ćwiczeń jak właśnie te w Ustce. – Ćwiczenia ze strzelania, pierwszy raz w historii Polski, na polskiej ziemi z systemu Patriot. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną – mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał wtedy uwagę, że systemem IBCS dysponują jedynie Amerykanie i Polacy, ale to Wojsko Polskie wdrożyło je szybciej. – W Stanach Zjednoczonych z takiego systemu strzelano tylko w ramach testów fabrycznych, w Polsce odbyło się pierwsze strzelanie przez jednostkę liniową, która w tym wypadku broni Warszawy, to game changer – wskazywał minister.

