"Duńczycy nie mieliby problemu". Sekretarz generalny NATO o Grenlandii

Waszyngton ponownie komunikuje, że dla zapewnienia USA bezpieczeństwa przed działaniami i zakusami Chin i Rosji wobec zachodniej półkuli potrzebuje kontroli nad terytorium Grenlandii wchodzącej obecnie w skład Królestwa Danii.

O odniesienie się do tej sprawy stacja CNN poprosiła sekretarza generalnego NATO Marka Rutte z Holandii. Polityk wyraził przekonanie, że istnieją stosowne porozumienia, które mogą przekonać administrację Trumpa do współpracy w tym zakresie.

Sekretarz generalny NATO: Zaangażowanie Amerykanów w Arktyce uzasadnione

– Jeśli chodzi konkretnie o Grenlandię, wiem, że trwają intensywne rozmowy na temat rozmieszczenia tam dodatkowych wojsk amerykańskich — powiedział Rutte. Jego zdaniem "Duńczycy nie mieliby problemu" z większą obecnością wojsk USA na wyspie i są świadomi, że wpłynęłoby to na zwiększenie bezpieczeństwa w Arktyce.

Rutte zaznaczył, że Sojusz Północnoatlantycki ma wspólne stanowisko w sprawie bezpieczeństwa w Arktyce, a zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w tym regionie jest uzasadnione.

USA chcą kupić Grenlandię. Agresywna retoryka Trumpa

Biały Dom oświadczył, że "Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji mających na celu realizację tego ważnego celu polityki zagranicznej i oczywiście wykorzystanie sił zbrojnych USA zawsze jest opcją, jaką ma do dyspozycji głównodowodzący".

Amerykańska agencja prasowa Reutera napisała, powołując się na zaznajomionego ze sprawą anonimowego wysokiego rangą urzędnika USA, że Trump i jego doradcy omawiają różne sposoby przejęcia Grenlandii, obejmujące zakup wyspy przez Stany Zjednoczone lub zawarcie paktu o wolnym stowarzyszeniu.

– Dyplomacja jest zawsze pierwszym wyborem prezydenta w każdej sytuacji, w tym w zawieraniu umów. Uwielbia interesy. Więc jeśli uda się zawrzeć dobrą umowę na zakup Grenlandii, z pewnością będzie to jego pierwszym wyborem – powiedział wspomniany urzędnik.

Na tajnym spotkaniu z przedstawicielami Kongresu sekretarz stanu Marco Rubio miał im powiedzieć, że retoryka Trumpa o możliwości użycia wojska to element strategii, której celem jest odkupienie wyspy.

