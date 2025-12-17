Na Kremlu odbyło się posiedzenia rozszerzonego kierownictwa resortu obrony z udziałem m.in. prezydenta Władimira Putina.

Minister obrony Andriej Biełousow przekonywał, że NATO szykuje się do starcia militarnego z Rosją. – Sojusz Północnoatlantycki kontynuuje rozbudowę wojsk koalicyjnych. Trwają aktywne przygotowania do rozmieszczenia pocisków średniego zasięgu. Zapasy broni jądrowej zostały uzupełnione. Siły powietrzne i rakietowe są modernizowane. Modyfikowany jest system dyslokacji mobilizacyjnej. Tempo rozmieszczania wojsk na wschodniej flance Sojuszu jest podnoszone, w tym celu planuje się stworzenie tzw. wojskowego Schengen – wyliczał Biełousow.

Według polityka analiza sytuacji "polityczno-militarnej" wskazuje, że zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich trzech lat. – Wydatki na cele wojskowe rosną znacząco. Roczny budżet Sojuszu (Północnoatlantyckiego) wynosi obecnie 1,6 bln dolarów. Biorąc pod uwagę stopniowe zwiększanie go do 5 proc. PKB, budżet NATO wzrośnie o ponad półtora raza, do 2,7 bln dolarów – dodał Biełousow. – Wszystko to wskazuje, że NATO przygotowuje się na konfrontację militarną z Rosją. Plany Sojuszu przewidują osiągnięcie takiej gotowości do lat 30-tych XXI wieku. Przedstawiciele NATO powtarzają to otwarcie – podkreślił minister obrony.

Putin zapowiada "wyzwolenie ziem". "Jeśli dialog zostanie odrzucony"

Z kolei przywódca Rosji przekonywał, że jego armia czyni postępy, a sytuacja na polu walki przemawia na korzyść Kremla. Stwierdził, że dzieje się to pomimo wsparcia, jakie ma z Zachodu Ukraina. – Ugrupowania i rezerwy, w tym tzw. elitarne jednostki i formacje wyszkolone w zachodnich ośrodkach wojskowych, wyposażone w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie zagraniczne – przekonywał rosyjski dyktator.

Według Putina armia rosyjska jest w stanie zwiększyć tempo ofensywy, "także na kierunkach strategicznie ważnych". – Cele specjalnej operacji wojskowej zostaną osiągnięte bezwarunkowo. Wolelibyśmy wyeliminować przyczyny konfliktu drogą dyplomacji, ale jeśli dialog z nami zostanie odrzucony, Rosja dokona wyzwolenia swoich historycznych ziem środkami militarnymi – oznajmił przywódca Federacji Rosyjskiej.

