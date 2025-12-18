Bezpłatna komunikacja miejska dla Ukraińców przedłużona o rok

W przyszłym roku Ukraińcy nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z autobusów i trolejbusów w stolicy Litwy.

Jednocześnie, aby zapobiec nadużyciom, wprowadzony zostanie specjalny rodzaj spersonalizowanego biletu elektronicznego. Zmiany wejdą w życie od marca 2026 roku.

Spersonalizowany bilet elektroniczny zostanie aktywowany w momencie wydania i będzie ważny do 31 grudnia 2026 roku. Otrzymają go osoby posiadające dokument tożsamości, które przedstawią zezwolenie na pobyt, wydane przez litewskie służby migracyjne.

Do 1 marca nie będzie żadnych zmian. Od 1 marca do 31 sierpnia będzie obowiązywał okres przejściowy. W tym czasie darmowe przejazdy będą przysługiwać także Ukraińcom nieposiadającym biletu imiennego.

Od 1 września 2026 roku podróże ulgowe będą możliwe wyłącznie na podstawie osobistego biletu elektronicznego.

Ilu uchodźców z Ukrainy jest na Litwie?

Na Litwie przebywa obecnie około 45 tys. uchodźców z Ukrainy, z których ponad połowa znalazła legalne zatrudnienie. Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną na Litwę, korzystają z tych samych praw na rynku pracy, co Litwini.

Według raportu Ośrodka Studiów Wschodnich z grudnia 2024 roku, Litwa jest w pierwszej dziesiątce najszybciej wyludniających się krajów na świecie.

"W ciągu ponad trzech dekad niepodległości jej populacja skurczyła się dramatycznie – o przeszło 800 tys. mieszkańców. Obecnie jest ich jedynie 2,8 mln, z czego ponad 20 proc. stanowią osoby w wieku emerytalnym" – wskazano w analizie.

Według raportu, na początku 2024 roku odsetek Litwinów w społeczeństwie wynosił 82,6 proc., Polaków – 6,3 proc., Rosjan – 5 proc., Białorusinów – 2,1 proc., a Ukraińców – 1,7 proc.

Na Litwie mieszka obecnie 221 tys. obcokrajowców (w tym 116 tys. na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy ze względu na pracę). Największa jest diaspora ukraińska.

Czytaj też:

Kazał usunąć ukraińską flagę. Decyzja nowego ministra