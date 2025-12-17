Poinformował o tym w środę portal Europejska Prawda, powołując się na oświadczenie rzecznika czeskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Ondrej Kratoska.

– Szef MSW zdecydował, że przed wejściem do budynku ministerstwa zostanie wywieszona flaga czeska i flaga Unii Europejskiej. Flagi innych państw, tak jak dzisiaj flaga Słowacji, będą wywieszane z okazji ważnych wizyt państwowych, znaczących rocznic itp. – przekazał rzecznik.

Ukraińska flaga zdjęta z budynku MSW. Czechy mają nowy rząd

Flagi ukraińskie zawisły na budynkach publicznych w Czechach jako symbol solidarności z Ukrainą, zaatakowaną przez Rosję w lutym 2022 r. Partie nowo utworzonej koalicji jasno dawały znać w trakcie kampanii wyborczej, że chcą to zmienić.

Już w listopadzie nowo wybrany przewodniczący Izby Poselskiej (niższej izby czeskiego parlamentu), Tomio Okamura, nakazał usunięcie flagi ukraińskiej z budynku izby.

Nowy rząd w Pradze tworzą ugrupowania o profilu nacjonalistycznym, eurosceptycznym i populistycznym: zwycięski w ostatnich wyborach ruch ANO Andreja Babisza, Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz Zmotoryzowani.

Babisz powiedział po pierwszym posiedzeniu swojego rządu w poniedziałek (15 grudnia), że byłoby dobrze, gdyby wojna skończyła się w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, czyli 24 lutego 2026 roku.

Dla Rosji wojna to "specjalna operacja wojskowa"

Rosja nie nazywa swoich działań wobec Ukrainy wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju oraz uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

W zamian za zawieszenie broni Władimir Putin żąda od Ukrainy całego Donbasu oraz rezygnacji z członkostwa w NATO.

Władze w Kijowie nie chcą oddać Moskwie terytoriów w obwodzie donieckim, które wciąż pozostają pod kontrolą sił ukraińskich i negocjują z USA gwarancje bezpieczeństwa.

