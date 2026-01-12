Litewski, unijny komisarz Kubilius opowiada o końcu NATO, bo Grenlandia

Donald Trump ponownie zapowiedział w niedzielę podczas rozmowy z dziennikarzami, że USA muszą przejąć kontrolę nad Grenlandią "w ten czy inny sposób". Prezydent USA argumentuje, że w przeciwnym razie obszar ten stanie się domeną Chin i Rosji.

Trump zachęcił wobec tego Grenlandczyków do przyjęcia oferty przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych. Pytany o to, co będzie, jeśli w wyniku aneksji wyspy zakończy się projekt NATO, Trump odpowiedział, że przecież to "on jest tym, który uratował NATO", przymuszając rządy państw członkowskich do zwiększenia wydatków na zbrojenia.

Unijny komisarz opowiada o końcu NATO

Zapytany przez agencję Reutera o potencjalne siłowe opanowanie Grenlandii przez Amerykanów Andrius Kubilius powiedział, że zgadza się z wypowiedzią premier Danii, że będzie to oznaczało koniec NATO, a dla ludzi będzie to bardzo, bardzo negatywne.

Polityk podkreślił artykuł 42 punkt 7 Traktatu o Unii Europejskiej zobowiązuje państwa członkowskie do udzielenia Danii pomocy w przypadku agresji militarnej. – W dużej mierze będzie to zależało od Danii, od jej reakcji, od jej stanowiska, ale z pewnością istnieje obowiązek państw członkowskich do udzielenia wzajemnej pomocy, jeśli inne państwo członkowskie stanie w obliczu agresji militarnej — powiedział.

Komisarz Kubilius przebywa na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa międzynarodowego w Szwecji.

USA chcą kupić Grenlandię

Przypomnijmy, że Biały Dom oświadczył niedawno, że "Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji mających na celu realizację tego ważnego celu polityki zagranicznej i oczywiście wykorzystanie sił zbrojnych USA zawsze jest opcją, jaką ma do dyspozycji głównodowodzący".

Amerykańska agencja prasowa Reutera napisała, powołując się na zaznajomionego ze sprawą anonimowego wysokiego rangą urzędnika USA, że Trump i jego doradcy omawiają różne sposoby przejęcia Grenlandii, obejmujące zakup wyspy przez Stany Zjednoczone lub zawarcie paktu o wolnym stowarzyszeniu.

– Dyplomacja jest zawsze pierwszym wyborem prezydenta w każdej sytuacji, w tym w zawieraniu umów. Uwielbia interesy. Więc jeśli uda się zawrzeć dobrą umowę na zakup Grenlandii, z pewnością będzie to jego pierwszym wyborem – powiedział wspomniany urzędnik.

Na tajnym spotkaniu z przedstawicielami Kongresu sekretarz stanu Marco Rubio miał im powiedzieć, że retoryka Trumpa o możliwości użycia wojska to element strategii, której celem jest odkupienie wyspy.

